勇士今(1)日在客場對陣巫師，意外受到對手的強烈抵抗，在巫師射手Otto Porter Jr.(波特)全場投進29分的情況下，他們一度陷入了苦戰；不過當家前鋒「KD」Kevin Durant在決勝時刻挺身而出，全場得到32分、6籃板、4助攻，帶領球隊殺出重圍，以109:101踢館成功、取得近期4連勝。

雖然少了主將John Wall，但巫師近期表現相當不錯，此役一開始射手Porter就火力全開，個人包辦球隊前14分中的11分，幫助球隊在開賽緊咬勇士。

第2節開始勇士展現衛冕軍的實力，在頭號得分手Durant的帶領下，他們一度拉開到16分的領先；不過巫師打得非常頑強，在Porter的帶領下，他們掌握住籃板，並且靠著防守反擊打出強力的反撲，一度將比分給超前，上半場結束僅以52:58落後2分。

第3節開打後勇士前鋒Draymond Green靠著隊友吸引防守，得到了不少輕鬆上籃的機會，勇士也快速的再次取得75:60的雙位數領先；不過巫師在第4節剩下5分多鐘時，靠著Markieff Morris以及Porter的發揮，又將分數追到只差6分。

但老經驗的勇士當然不會讓煮熟的鴨子就這樣飛走，比賽最後2分鐘，Durant和Andre Iguodala幾次切入都成功得手，穩住了最後的局勢，球隊以8分差帶走勝利。

勇士主將Stephen Curry此役手感冰冷，15頭僅有5中，不過仍舊罰進11球、拿下25分；反倒是老將Iguodala在本場最後的幾次進攻發揮出色，得到了14分，幫助球隊鎖定勝局。