MLB／皇家簽下杜達 頂替哈斯默空缺NOWnews今日新聞 (2018-03-01 11:45)
大聯盟堪薩斯皇家先前沒能簽回一壘手Eric Hosmer（哈斯默），今（1）日與一壘手Lucas Duda（杜達）簽下一紙1年350萬美元的合約。
原本皇家隊的主戰一壘手Hosmer，在去年球季結束成為自由球員，他在日前以8年總值1.44億美元和教士隊達成協議，創下教士隊史最大合約紀錄。
皇家隊簽下Duda，根據《FanRag Sports》記者Jon Heyman報導，這紙合約價值350萬美元。
去年球季Duda先後效力大都會、光芒隊，全季出賽127場，轟出30發全壘打、64分打點，打擊率2成17、上壘率3成22、長打率4成96。
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