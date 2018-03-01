大聯盟堪薩斯皇家先前沒能簽回一壘手Eric Hosmer（哈斯默），今（1）日與一壘手Lucas Duda（杜達）簽下一紙1年350萬美元的合約。

原本皇家隊的主戰一壘手Hosmer，在去年球季結束成為自由球員，他在日前以8年總值1.44億美元和教士隊達成協議，創下教士隊史最大合約紀錄。

皇家隊簽下Duda，根據《FanRag Sports》記者Jon Heyman報導，這紙合約價值350萬美元。

去年球季Duda先後效力大都會、光芒隊，全季出賽127場，轟出30發全壘打、64分打點，打擊率2成17、上壘率3成22、長打率4成96。