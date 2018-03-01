（中央社記者鄭崇生華盛頓28日專電）位於波多黎各、擁有世界第二大單碟電波望遠鏡的「阿雷西沃天文台」，今年4月將有新經營團隊進駐，其中有來自台灣僑界的企業參與。



阿雷西沃天文台（Arecibo Observatory）因擁有全球第二大單碟電波望遠鏡而聞名，望遠鏡的壯觀外型，更曾是007系列電影「黃金眼」及電影「接觸未來」取景地。



天文台去年因颶風瑪莉亞肆虐遭破壞，在佛州選出的民主黨籍聯邦參議員尼爾森（Bill Nelson）支持下，已取得重建預算，尼爾森更大力促成中佛羅里達大學（UCF）、波多黎各大都會大學（Universidad Metropolitana）及佛州楊氏企業（Yang Enterprises, Inc.）合作，取得經營權，而楊氏企業創辦人暨執行副總是來自台灣的楊停林。



根據駐邁阿密辦事處新聞稿，楊氏企業總部位於佛州奧維亞多 （Oviedo），曾提供包括美國太空總署（NASA）及美國空軍的建築工程營運與維護及美國聯邦政府航太工程的經營管理，是台僑參與美國政府航太工業基礎建設的典範。



楊停林於1990年取得UCF土木工程博士學位，曾擔任UCF土木工程系客座教授與工程暨電腦科技學院院長顧問委員，他的妻子楊林麗婉則擔任企業總裁兼執行長。



楊停林表示，這次計畫不但提供楊氏企業執行太空研究的機會，更可藉此支持阿雷西沃發展，為全球科學教育貢獻心力。



新聞稿指出，楊氏企業將負責所有設備的基礎建設、工程、計畫執行、維護、資訊服務、物流與保全等，還將引進最新科技及工具，強化阿雷西沃天文台功能，增進營運現代化。



由中佛羅里達大學領銜的新經營團隊，這次取得經營權合約金額為2015萬美元，為期5年，自今年4月1日生效。



阿雷西沃天文台1960年代完工，在中國於2016年在貴州完成有「天眼」之稱、口徑達500公尺的電波望遠鏡前，曾是擁世界上最大單碟電波望遠鏡的天文台，美國兩位物理學家哈爾斯（Russell Hulse）及泰勒（Joseph Taylor）更藉望遠鏡觀測到人類發現的第一個脈衝雙星（binary pulsar），並得以精確測量無線電脈衝雙星軌道的周期變化，兩人因此在1993年獲得諾貝爾物理學獎。



駐邁阿密台北經濟文化辦事處祝福楊氏企業成功，也表示所有佛州僑胞感到與有榮焉。1070301