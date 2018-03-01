中共軍報：殲-20匿蹤機 最佳配搭殲-16中央社 (2018-03-01 11:37)
（中央社記者張謙香港1日電）中共解放軍報今天報導，大陸殲-20匿蹤機在戰鬥中的最佳配搭機確定為殲-16戰機。
報導指出，大陸空軍昨天發布殲-16戰機宣傳片和紀念封，宣傳片題為「殲-16飛來了，殲-20的好搭檔」。
報導表示，2017年7月，殲-16和殲-20戰機一同參加慶祝解放軍建軍90週年閱兵，以戰鬥姿態公開展出。
報導指出，殲-16作為大陸國產新型戰機，與殲-20等戰機搭檔使用，形成制空、制海、制地作戰的強大功能組合。
殲-20為大陸自行研製的四代機（西方標準），具匿蹤性能，殲-16為三代或三代半機，為多用途戰機，可對空、對海和對地攻擊，目標包括戰艦和預警機等高價值目標。
殲-20剛露面時，大陸媒體曾猜測其配搭機，包括殲-10以及仍在研製的殲-31等。直到去年底，有大陸媒體報導，殲-20和殲-16搭檔飛行。
據分析，殲-20和殲-16搭檔飛行，前者主要擔負制空任務，後者則擔負「踹門」，即直接攻擊空地海目標。
一些報導資料顯示，殲-16裝了有源相控陣雷達，裝備的遠程飛彈嚴重威脅美國和日本的先進驅逐艦。
從目前的媒體資料看，殲-20和殲-16已部署在解放軍東部戰區，針對美日的態勢相當明顯。（編輯：周慧盈）1070301
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