吳達庶性侵案影響 《與神同行2》鏡頭或遭全刪韓星網 (2018-03-01 08:00)
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吳達庶（吳達洙）近日被不止一人揭發性侵，多次否認後終於在昨日發佈聲明表示承認和道歉，而他參演的電影《與神同行2》即將在今夏上映，會否也受此影響呢？
吳達庶是韓國非常知名的喜劇演員，參演過的千萬級電影多達8部，然而近日卻不斷有人指控他在20年前性侵自己，令自己遭受極大的精神傷害。
先是2月19日有網友在新聞留言區爆料稱，現在非常出名的某「吳姓演員」90年代在釜山某劇團時，經常對女性晚輩進行性騷擾，自己也曾受害，被他把手伸進短褲裡亂摸。
隨著越來越多網友把懷疑的矛頭指向吳達庶，26日上午，吳達庶發佈聲明稱該留言內容乃子虛烏有，「我並沒有做出那種行為」。
然而就在同一天，JTBC《Newsroom》公開了一段匿名採訪，受訪者稱曾遭吳達庶帶到汽車旅館性侵，而自己毫無反抗的餘地：「我大聲喊叫，而他始終帶著獨特的冷靜神情，不停地搖晃下半身」。 受訪者表示，接受採訪是因為無法接受吳達庶在聲明中把這些事說得仿佛從未發生。
節目播出後，吳達庶仍然表示「沒有事實根據，有可能以誣告罪起訴」。 但27日，原定有吳達庶出演的tvN新劇《我的大叔》表示，吳達庶與劇方協商之後決定下車。
27日晚的《Newsroom》裡，終於有人實名露臉接受採訪，曝光了他的行徑：曾和吳達庶同在一個劇團的演員嚴志英（音）稱，向前輩吳達庶請教事業方面的建議時，對方表示自己剛剛離婚、住在汽車旅館，而且會被人認出不便在外露面， 帶她到汽車旅館後，卻對她說「先洗澡吧」，還把手放到她身上試圖脫她的衣服，並一度跟到浴室裡，最後她表示身體不適才得以逃脫。
昨日下午，吳達庶終於發佈聲明，承認「全部都是我的過錯」，並向A某和嚴志英道歉，稱「25年前（對A某）有戀愛的感情」。
吳達庶現有四部已拍攝未上映的電影，其中最受影響的就是《與神同行2》。 去年底第一部上映後評價極高，創造了韓國影史第二的票房奇跡，吳達庶在其中飾演地獄判官，預計今夏上映的第二部裡也有不少他的鏡頭。
對此，電影方表示：「關於吳達庶的鏡頭，還沒有就全部刪除或重新拍攝進行討論。 目前還在觀察事件進展。 」並表示雙方都很謹慎，沒有互相聯絡。
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