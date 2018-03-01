繼收到SBS新劇《狐狸新娘星》男主角出演提案後，玄彬也收到tvN新劇《阿爾罕布拉宮的回憶》男主角出演提案！有粉絲表示：「不管哪一部，希望可以快快看到歐吧出現在小螢幕～」小編也相當認同這句話啊！





1月底，所屬社表示，玄彬收到由《秘密花園》、《九家之書》申宇哲導演執導，和《九家之書》、《浪漫醫生金師傅》姜銀慶編劇執筆的SBS新劇《狐狸新娘星》男主角出演提案，有望睽違三年回歸小螢幕。





昨日（28日），所屬社相關人士透露，玄彬也得到tvN新劇《阿爾罕布拉宮的回憶》男主角出演提案，目前正在積極討論中。該部電視劇由《W-兩個世界》宋載正編劇執筆，《秘密森林》安吉鎬導演執導，是一部動作驚悚片。男主角為投資公司的代表，因為商務行程前往西班牙，住進由女主角經營的便宜酒店（原本是一位吉他手），兩人因而捲入奇妙事件中，預計下半年播出。







玄彬近兩年以電影作品活躍於大螢幕，如：2017年的《機密同盟》（與柳海真、金柱赫、潤娥等合作）、《騙子》（與劉智泰、朴誠雄、裴晟佑等合作），以及預計於今年上映的《猖獗》（與張東健、李善彬、趙宇鎮等合作）和《協商》（與孫藝珍等合作）。若確定回歸小螢幕，那就是繼SBS《海德哲基爾與我》後，睽違3年出現在電視劇中。



（圖片來源：TVDaily、NAVER）

