朴敏英有望出演tvN《金秘書為何那樣》女主！與朴敘俊合作新劇韓星網 (2018-03-01 08:30)
朴敏英有望出演tvN《金秘書為何那樣》女主！與朴敘俊合作新劇
昨日（28日），朴敘俊確定出演tvN新劇《金秘書為何那樣》男主角，引發關注。隨後，「Namooactors」表示，旗下女演員朴敏英收到該劇女主角出演提案，目前正在積極討論中！
打工仔凱旋回歸小螢幕！朴敘俊化身富二代 將主演 tvN 新劇《金秘書為什麼那樣》
作為大勢演員之一，加上近期出演tvN綜藝節目《尹食堂2》而備受好評的朴敘俊，一舉一動自然獲得許多關注。他確定出演tvN新水木劇（週三、四播出）《金秘書為何那樣》男主角，飾演「李英俊」，是一位天上天下、唯我獨尊的角色，可謂超級自戀，為「唯一集團」的副會長，外貌和實力兼具。
而朴敏英則收到女主角「金美素」出演提案。金美素是李英俊的秘書，為公司內部所認證的「實力派」，可以洞察李英俊的一舉一動並完美收拾殘局。在職場上總是為工作全力以赴，回到家卻是個終極宅女，有著強烈反差。
另外，《金秘書為何那樣》是部漫改劇，預計於5月份播出。不曉得大家對於朴敘俊和朴敏英的組合，有著什麼期待或想法呢？
（圖片來源：TVDaily）
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