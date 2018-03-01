鄭敬淏、鄭雄仁被韓國法務部委任為名譽獄警，李部長、彭部長好久不見！韓星網 (2018-03-01 08:42)
鄭敬淏、鄭雄仁
感覺《機智牢房生活》還沒結束... 好久不見，想念你們了~
28日在韓國法務部舉辦的名譽獄警委任儀式上，向鄭敬淏和鄭雄仁頒發了委任狀和感謝杯。
在tvN人氣電視劇《機智牢房生活》中，鄭雄仁飾演的彭部長和鄭敬淏飾演的李俊浩部長以各自的方式人性化地照顧囚犯，在囚犯的社會回歸和防止再犯罪上傾注心血。
未來一年，鄭敬淏和鄭雄仁將進行法務部矯正行政宣傳活動，輔助市民理解矯正行政。
另外，鄭敬淏的下一部電視劇作品是OCN《Life on Mars》。 鄭雄仁將通過在3月播出的SBS水木劇《Switch-改變世界》與大眾見面。
圖：Curoholdings Entertainment
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