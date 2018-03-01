備受期待的新劇之一！李光洙、鄭有美主演tvN《LIVE》海報公開韓星網 (2018-03-01 09:01)
備受期待的新劇之一！李光洙、鄭有美主演tvN《LIVE》海報公開
到目前為止，《LIVE》有四種版本的海報了！不得不說，每張海報都有說不出的喜感…但這應該也是製作組的巧思之一，想用日常瑣事傳遞感動～
將於本月（3月）10日迎來首播的tvN新週末劇（週五、六播出）《LIVE》，陸續公開官方海報。
該部電視劇由《沒關係，是愛情啊》、《那年冬天風在吹》的盧熙京編劇與金圭泰導演聯手打造，李光洙、鄭有美、裴晟祐等出演。以不受人矚目的員警們悲歡及隱藏於制服背後的人性化故事為中心，描述員警在各種突發事件現場中的日常生活。
在昨日（28日）公開的海報中，李光洙與鄭有美帶領孩子過馬路，看起來格外親切。
而另外一張海報，李光洙、鄭有美、裴晟祐和裴宗玉一起喝著咖啡，度過難得的閒暇時光。形成對比的，是背景中那些警用手槍、手銬，以及一堆文件，真實刻劃員警的生活。
（圖片來源：tvN《LIVE》）
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