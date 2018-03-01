以《Love Scenario》連續一個月以上佔據音源一位的iKON，確定於5日推出全新單曲，來報答粉絲們的支持～







於1月份攜正規二輯《Return》回歸韓國歌壇的iKON，其主打曲《Love Scenario》創下近十年來罕見的音源榜成績紀錄，深受海內、外粉絲喜愛。





而昨日（28日），所屬社YG娛樂通過官方SNS表示，iKON將於本月（3月）5日推出全新單曲，回饋粉絲們的熱烈支持。雖然未透露單曲歌名或概念，海報只以兩手牽著紅線為背景，卻也引起粉絲高度關注。





YG代表梁鉉錫也通過Instagram表示，新單曲是約定好的驚喜禮物，是「隱藏版」的主打曲，不是後續曲，來作為新作品的延長活動。



（圖片來源：YG娛樂）

