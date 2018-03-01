《Love Scenario》獲得好成績！iKON將於5日公開新單曲 作為粉絲們的禮物韓星網 (2018-03-01 09:04)
《Love Scenario》獲得好成績！iKON將於5日公開新單曲 作為粉絲們的禮物
以《Love Scenario》連續一個月以上佔據音源一位的iKON，確定於5日推出全新單曲，來報答粉絲們的支持～
於1月份攜正規二輯《Return》回歸韓國歌壇的iKON，其主打曲《Love Scenario》創下近十年來罕見的音源榜成績紀錄，深受海內、外粉絲喜愛。
而昨日（28日），所屬社YG娛樂通過官方SNS表示，iKON將於本月（3月）5日推出全新單曲，回饋粉絲們的熱烈支持。雖然未透露單曲歌名或概念，海報只以兩手牽著紅線為背景，卻也引起粉絲高度關注。
YG代表梁鉉錫也通過Instagram表示，新單曲是約定好的驚喜禮物，是「隱藏版」的主打曲，不是後續曲，來作為新作品的延長活動。
（圖片來源：YG娛樂）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【D.M.】永結同心黃金女戒
- 【LILI RADU】德國新銳時尚設計品牌 手工雙色小牛皮 時尚手
- 【Rosemont 玫瑰錶】茶香玫瑰系列VI 典雅時尚腕錶(TRS-032-
- 《SHINEE》雙人特大50%奈米竹炭健康溫暖冬被(8X7)
- 《Homelike》諾雅6尺掀床組-雙人加大(二色任選)
- Bella儂儂雜誌 (1年12期) + DR.KING金箔全效面膜 + 金箔保
- How It Works知識大圖解 (1年12期) + 康健雜誌 (1年12期)
- YKSHOUSE 奈良木作3P沙發椅
- 【CASIO 卡西歐 G-SHOCK 系列】當兵.學生首選軍事風格(DW-6
- How It Works知識大圖解 (1年12期) + 天下雜誌 (半年12期)
林志玲曬比基尼照 泳池玩耍兼甩肉瘦身【NOWnews今日新聞】
5歲女兒童言童語「要哥哥」 艾莉絲好為難【NOWnews今日新聞】
跨國CP朱鎮模張儷分手 相戀一年聚少離多【韓星網】
李進良「三不宣言」仍愛小禎 聞田欣4字回應【NOWnews今日新聞】
涂善妮睽違10年復出 全因「虛榮心作祟」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》