「KAIST」接新戲了，朴浩山確定合流tvN新劇《我的大叔》，飾演性格樂天的大哥「朴尚勳」，感覺很適合他啊～





在tvN電視劇《機智牢房生活》中有著出色表現的朴浩山，將接替因性醜聞下車的吳達洙，出演於本月（3月）21日迎來首播的tvN新水木劇（週三、四播出）《我的大叔》，飾演「朴尚勳」。





朴浩山飾演的「朴尚勳」，是劇中三兄弟朴東勳（李善均 飾）和朴奇勳（宋清晨 飾）的大哥，最早進入中年危機，保持著樂天態度，始終帶著從容微笑。tvN方面也表示，朴浩山是一位活躍於戲劇、電影和電視劇多個領域，擁有扎實演技的演員，他將以特有的演技色彩描繪沒什麼作為的中年男子「朴尚勳」。



（圖片來源：NAVER）

