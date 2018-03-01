朴浩山合流tvN新劇《我的大叔》！接替吳達洙飾演「朴尚勳」韓星網 (2018-03-01 09:05)
朴浩山合流tvN新劇《我的大叔》！接替吳達洙飾演「朴尚勳」
「KAIST」接新戲了，朴浩山確定合流tvN新劇《我的大叔》，飾演性格樂天的大哥「朴尚勳」，感覺很適合他啊～
在tvN電視劇《機智牢房生活》中有著出色表現的朴浩山，將接替因性醜聞下車的吳達洙，出演於本月（3月）21日迎來首播的tvN新水木劇（週三、四播出）《我的大叔》，飾演「朴尚勳」。
朴浩山飾演的「朴尚勳」，是劇中三兄弟朴東勳（李善均 飾）和朴奇勳（宋清晨 飾）的大哥，最早進入中年危機，保持著樂天態度，始終帶著從容微笑。tvN方面也表示，朴浩山是一位活躍於戲劇、電影和電視劇多個領域，擁有扎實演技的演員，他將以特有的演技色彩描繪沒什麼作為的中年男子「朴尚勳」。
（圖片來源：NAVER）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
林志玲曬比基尼照 泳池玩耍兼甩肉瘦身【NOWnews今日新聞】
5歲女兒童言童語「要哥哥」 艾莉絲好為難【NOWnews今日新聞】
跨國CP朱鎮模張儷分手 相戀一年聚少離多【韓星網】
李進良「三不宣言」仍愛小禎 聞田欣4字回應【NOWnews今日新聞】
涂善妮睽違10年復出 全因「虛榮心作祟」【NOWnews今日新聞】