WINNER目前正在進行「We'll always be young」的日本巡迴演唱會。



在2月初發行日本專輯《OUR TWENTY FOR》的他們,也出演了不少節目為專輯做宣傳。日前上了一個電台,主持人問了成員:「最近有沒有什麼煩惱呢?」





姜昇潤則回答:「旻浩最近瘦了很多,在舞台上的時候有時候看氣來沒有力量,有一點煩惱呢!他正在自我管理,減肥中。」宋旻浩說到:「這不是我的煩惱,是成員的。」李昇勳說:「這是我們三人的煩惱,大家都很擔心他。」宋旻浩更表示:「不過力氣還是跟以前一樣的。」而李昇勳也提到:「他差不多瘦了10公斤以上。」





而宋旻浩近期在IG上分享的照片,讓不少粉絲都發現整個真的瘦了不少,整個臉都變尖了。有不少粉絲也都留言表示:「真的瘦太多了」、「多吃一點,不要再減肥了」、「要健健康康的啊」。





另外,WINNER也即將回歸,日前已經到LA拍攝完新曲MV。去年發行的《Really Really》、《Love Me Love Me》等歌曲都獲得許多人的喜愛,這次會帶著什麼風格回歸也令人期待。







(圖:推特@YGEXStaff、IG@realllllmino、IG@w_n_r00)