WINNER宋旻浩暴瘦10公斤以上，連成員們都很擔心！粉絲更直呼：「不要再減肥了」韓星網 (2018-03-01 09:42)
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WINNER目前正在進行「We'll always be young」的日本巡迴演唱會。
在2月初發行日本專輯《OUR TWENTY FOR》的他們，也出演了不少節目為專輯做宣傳。日前上了一個電台，主持人問了成員：「最近有沒有什麼煩惱呢？」
姜昇潤則回答：「旻浩最近瘦了很多，在舞台上的時候有時候看氣來沒有力量，有一點煩惱呢！他正在自我管理，減肥中。」宋旻浩說到：「這不是我的煩惱，是成員的。」李昇勳說：「這是我們三人的煩惱，大家都很擔心他。」宋旻浩更表示：「不過力氣還是跟以前一樣的。」而李昇勳也提到：「他差不多瘦了10公斤以上。」
而宋旻浩近期在IG上分享的照片，讓不少粉絲都發現整個真的瘦了不少，整個臉都變尖了。有不少粉絲也都留言表示：「真的瘦太多了」、「多吃一點，不要再減肥了」、「要健健康康的啊」。
另外，WINNER也即將回歸，日前已經到LA拍攝完新曲MV。去年發行的《Really Really》、《Love Me Love Me》等歌曲都獲得許多人的喜愛，這次會帶著什麼風格回歸也令人期待。
（圖：推特＠YGEXStaff、IG@realllllmino、IG@w_n_r00）
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