（中央社台北1日電）陸媒報導，中共開國元帥陳毅之子陳小魯昨晚因心肌梗塞病逝，享年72歲。陳小魯多年前曾因文革時錯誤行為道歉；而中國政府日前宣布接管備受關切的安邦集團，陳小魯據報是安邦董事之一。



綜合京報網等陸媒報導，陳小魯昨天白天並無異狀，但晚間9時許，正準備沐浴就寢前，在洗手間喊了一句「我不好」，隨後就倒下。在送解放軍301醫院海南三亞分院後搶救無效去世。



1946年出生的陳小魯是開國元帥陳毅之子，是中共紅二代中知名人物。2013年8月，陳小魯反思文革的道歉信出現大陸網上，引起廣泛關注。



陳小魯當時在信中寫道：「作為當時（北京）八中學生領袖和校革委會主任，對校領導和一些老師、同學被批鬥，被勞改負有直接責任。」



他在信中向「曾經傷害過老校領導、老師和同學」的作為鄭重道歉。



陳小魯當時說，對待自己的錯誤，無非就是幾種選擇，一個是否認，一個是忘掉，一個是推脫，還有一個是反思。



除了對文革的反思，陳小魯另一件備受關注的是與安邦保險集團的關係。



有陸媒曾報導，陳小魯掌控有上海標基、浙江標基以及嘉興公路等3家企業，而這3家公司合計持有安邦保險集團51.36%的股權，因此市場人士認為陳小魯是安邦的「實際控制人」，是目前遭公訴的前安邦負責人吳小暉的生意夥伴。



不過，刊文媒體隨後發表聲明道歉，指報導不實。但香港01表示，工商資料顯示，陳小魯是安邦的9名董事之一。（編輯：周慧盈/朱建陵）1070301