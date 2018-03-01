王維中熱身賽再飆速球 最快達152公里中央社 (2018-03-01 11:08)
(中央社記者曹宇帆洛杉磯28日專電)效力韓職NC 恐龍隊的台灣左投王維中，今天在對戰加州大學洛杉磯分校校隊的熱身賽中，再飆超過150公里的速球，最快球速達152公里。
這場比賽NC恐龍先攻，王維中4局下登板至6局下退場，根據NC恐龍球團的統計，王維中最快球速出現在6局下，達152公里，4局下最快球速是149公里，5局下最快球速是151公里。
王維中控球穩健，共投46球，其中38球是好球，?有四壞保送，也沒有失分，投出6個三振，被敲出3支安打，使用直球22個，卡特球11個，曲球1個，變速球4個，滑球8個。（編輯：王同禹）1070301
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