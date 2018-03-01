MLB／古利爾左手開刀 將錯過大聯盟開幕周NOWnews今日新聞 (2018-03-01 11:02)
大聯盟太空人隊一壘手Yuli Gurrie（古利爾），因左手傷勢開刀，他在社群媒體放上自己手術成功後的照片向球迷報平安，預計Gurriel將休息6周，無法準時開季。
太空人隊總管Jeff Luhnow表示，這個傷勢是早就已經存在的，並不是最近幾天造成的，但之前一直沒有感覺，直到近日才開始不舒服。「就時程來說，這個傷勢預計要休六周，目前還有四周春訓，可以尋找頂替的一壘手，對我們來說是有利的。」
Gurriel在去年的世界大賽時，對道奇隊日籍投手達比修有做出種族歧視的動作，被大聯盟官方禁賽5場，這5場比賽將會從他被移出傷兵名單後才開始計算。
Gurriel在去年球季共出賽139場，轟出18支全壘打、75分打點，打擊率2成99、上壘率3成32、長打率4成86。
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