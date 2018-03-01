（中央社巴黎28日綜合外電報導）天文學家今天宣布首次偵測到宇宙最早恆星的訊號，這些恆星誕生於136億年前，也就是宇宙大爆炸1.8億年後。若經證實，不僅得一窺宇宙初期樣貌，也有助了解神祕的「暗物質」。



法新社與「自然」（Nature）期刊報導，天文學家數十年來不斷探尋，如今靠著安裝在澳洲沙漠一個餐桌大小的無線電光譜儀偵測到這些恆星訊號，比預期發現的時間還早好多年，讓科學界振奮不已。儘管仍須其它實驗證實，但一名觀測者難掩興奮地說，這是自2015年發現重力波之後，最重大的天文突破。



研究主要調查員、亞利桑那州立大學（Arizona State University）天文學家鮑曼（Judd Bowman）表示：「發現這些微弱的訊號，對了解初期的宇宙開了一扇窗。」「望遠鏡看得不夠遠，不能直接看到這些古老的恆星，但我們會在它們發亮時看到它們。」



這些恆星活躍於136億年前，換句話說，大爆炸產生宇宙1億8000萬年後，就有這些恆星，而我們的太陽和太陽系形成，則又是約90億年後的事了。科學界早就預期會發現這些恆星存在的證據，只是沒想到這麼快就偵測到訊號。



科學家認為，宇宙大爆炸約40萬年後，宇宙仍是一片漆黑，充滿了氫氣。亞利桑那州立大學地球與太空探索學院（School of Earth and Space Exploration）表示，後來引力慢慢把氣體密度最高的地區拉在一起，形成恆星。



這份研究偵測到的是來自原始氫的訊號，而這些氫之所以會被偵測到，是因為恆星當時發出了光亮。



最早的恆星是宇宙中所有重元素（heavy element）的來源，包括延續生命必要的元素。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070301