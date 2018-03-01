日職巨人隊又要出手了！去年還效力小熊隊的日籍投手上原浩治，終於選擇引退以外的一條路，那就是重返日職，為了要延續棒球生命，上原可能回到老東家巨人隊，有望幫助巨人隊找回央聯冠軍，睽違10年重返巨人軍。

上原表示：「日本球若說「想要上原」的，我都想在那邊投。」

他在巨人隊時期的投手教練，現在為巨人球團GM鹿取義隆表示：「上原還沒決定前，不能說什麼，若他決定回到日本，或許有機會。」



但巨人隊總教練高橋由伸跟他都是同年同月同日生，兩人過去也幫2000年的巨人隊打出佳績，有機會一起再度共同奮戰。



上原若加入巨人隊牛棚行列，有機會補強巨人弱點，去年只有Arquimedes Caminero29次救援成功，Scott Mathieson擔任布局投手，但沒有更多選擇，2016年守護神澤村拓一並未有好表現，西村健太朗、田原誠次等都還要看狀況，的確需要上原加入。



這幾年日本球員「鳳還巢」都是球隊奪勝原動力，廣島隊黑田博樹、軟銀鷹隊和田毅也都是回到老東家，加上今年養樂多青木宣親也回日職發展，上原很有機會再度為巨人隊效力。



