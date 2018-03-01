臺東縣政府與救國團辦理 『有志一同』志願服務基層單位領導幹部團隊共識營



(中央社訊息服務20180301 09:40:56) 臺東縣政府及臺東縣救國團共同辦理107年志願服務基層單位領導幹部團隊共識營昨日在台東縣原住民青少年活動中心舉辦，來自各鄉鎮市17單位領導幹部計50位參加。縣政府社會處長曹劍秋表示，為厚植臺東縣志願服務基層志工基本工作知能，培養志工領導才能，工作執行能力，並增進其創意、思考能量；縣政府鼓勵志工自發參與教育訓練，讓志工快樂學習，未來將持續支持，俾益臺東縣社團組織發展及永續經營。



志願服務基層單位領導幹部團隊共識營昨天在台東縣原住民青少年活動中心登場，臺東生活美學館館長李吉崇、臺東縣救國團主任委員陳宏宗、總幹事林耀埜、團友會委員陽瑞慶及國立光復高職秘書古漢威等人出席。課程內容相當充實，除了志願服務業務說明、服務活動規劃與執行、如何有效結合社會資源、團隊破冰活動學習目標設定及團隊建立個人自我覺察成長等課程，讓參加的志工獲益良多，度過快樂充實的一天。



臺東縣救國團總幹事林耀埜表示，志願服務的志工本著為公益服務的熱誠，無怨無悔為社會志願服務，是一群快樂傻瓜結合相同理念、情感交流，默默為社會犧牲奉獻，今年臺東縣各鄉鎮市團委會社團有熱血的醫師、校長、老師、民意代表及企業主投入，未來團務工作體系更加成長茁壯，落實在地深耕力量。



臺東縣救國團主任委員陳宏宗亦指出，救國團是第一個以青年為服務對象的非營利組織，關心青年、輔導青年，這代表了救國團是一個充滿年輕活力的團體，相信年輕世代義工的加入將是救國團一股重要的力量。另外救國團亦引領台灣風氣之先的義工制度，流傳義工之間朗朗上口的口號「一日救國團 終身救國團」、「一人救國團 全家救國團」、「讓別人快樂，自己也快樂」，「快樂的傻瓜」均代表救國團在我國「青年服務」志願服務中不可抹滅的時代意義。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/229476.aspx