財務會計進化論、為公司把把脈 大葉大學磨課師課程線上免費學



(中央社訊息服務20180301 09:33:28)大葉大學〈Da-Yeh University〉財務金融學系副教授鄭孟玉榮獲教育部磨課師計畫補助，即日起推出免費線上課程「財務會計進化論」，用深入淺出的方式，帶領學員認識商業領域必學的會計進階知識。3月5日也將推出另一門磨課師課程「為公司把把脈」，引領大家學會觀看財務報表，以及如何運用財務訊息做決策。



財務金融學系副教授鄭孟玉指出，許多人認為會計是一門艱深又專業的課程，因此興趣缺缺，但商業不能沒有會計的存在。沒有學不會的會計，只不願意學的會計，「財務會計進化論」課程透過創業案例說明，讓學習者清楚商業行為全貌，提升科目金額變化解釋能力，深化財務會計專業知識，進而擁有處理會計實務能力。「為公司把把脈」課程則是將中醫的「望」、「聞」、「問」、「切」四種看診手法，融合小說情節，以深入簡出的方式，引領學習者進入財務報表分析的世界，讓學習者輕鬆學習。



鄭孟玉老師說，「財務會計進化論」課程共有7週，作業、測驗都在線上進行，學生可以自行安排線上學習的時間與進度，歡迎到育網開放教育平台（網址http://www.ewant.org/admin/tool/mooccourse/mnetcourseinfo.php?hostid=5&id=1743）報名選修！即將在3月推出的「為公司把把脈」課程則有11週，在海外學堂在線平台（網址http://www.xuetangx.com/courses/course-v1:DYU+dyuwgzbbm+2018_T1/about）上線，兩門課程都是不限年齡、不限國籍上網選修，學員只要修課總成績超過（含）60分，就能獲得「修課通過證明」。



大葉大學教務長李義剛表示，磨課師是大規模開放線上課程（Massive Open Online Courses，簡稱MOOCs），國外許多知名大學都有開設，提供各界人士免費進修。大葉大學推動創新教學、多元學習，除了獲得教育部磨課師計畫補助，3月份即將上線的「為公司把把脈」課程，更獲中華民國數位學習學會評選為金質獎。



訊息來源：大葉大學



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