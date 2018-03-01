跟著救國團站上台灣中心的屋脊



(中央社訊息服務20180301 09:34:03) 合歡山是一連四季都是賞高山美景的好去處。站上合歡群峰遠眺，蔚藍的天空，加上山嵐繚繞的群峰，山陵線上是湛藍的天空，往下則是綠茵如氈的箭竹草原，像是大地的魔術師，3月時分春暖花開，這個季節上山親身體驗，真正感受到合歡群峰深刻的美。



它是台灣的「雪鄉」，位於花蓮縣與南投縣的交界，是台灣主要河流大甲溪、濁水溪與立霧溪的分水嶺。合歡山群峰共由七座山所串連：主峰、東峰、北峰、西峰、石門山、合歡尖山、石門北峰等等，群山壯麗美景，會隨著四季染上不同的色彩。站上合歡山鄰近的是奇萊連峰、屏風山等大山，更可遠眺南湖大山、中央尖山、雪山等美麗的高山，好像是巨人般的風采，一覽無遺。



跟著我們的腳步一起深入合歡山，除了可以輕鬆挑戰三座百岳：合歡主峰、合歡東峰及石門山外，可以遠離都市的塵囂，欣賞著高山美景、遼闊壯觀的雲海、滿天的星空、盡情呼吸高山新鮮的空氣，讓身體完全的舒壓外也讓身體健康滿分，活動日期：3月9日到10日二天一夜，夜宿觀雲山莊(2374公尺)，歡迎所有的好朋友參加，詳請請洽(03)8691111或上中心官網查詢http://www.cyctsyac.com.tw/。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/229473.aspx