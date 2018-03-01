蘋果深耕擴增實境 AirPods扮要角中央社 (2018-03-01 10:17)
（中央社記者鍾榮峰台北1日電）蘋果AirPods攸關擴增實境發展。凱基投顧分析師郭明錤報告指出，AirPods是蘋果推動人工智慧（AI）和擴增實境（AR）應用關鍵，而並非HomePod。
從推動人工智慧和擴增實境應用裝置的使用情境來看，郭明錤認為，「戴在耳朵上」的裝置，比「放在家裡」的裝置重要。
從使用者行為來看，報告指出，蘋果AirPods有3大優勢，包括可更快接觸到蘋果在Siri語音助理軟體人工智慧應用的潛在客群；此外也可更個人化；以及可更適合搭配未來蘋果可能推出的擴增實境眼鏡，以及提供更好的擴增實境使用者體驗。
從出貨動能來看，報告預期AirPods零組件與組裝出貨在今年分別年成長100%到200%、以及60%到80%，需求強勁；相較之下，目前中性看待HomePod市場需求，HomePod出貨動能表現一般。
報告持續看好AirPods出貨動能與供應鏈未來展望，認為AirPods仍處於供不應求狀況，預估AirPods在蘋果生態體系中扮演的角色將越來越重要。
郭明錤日前報告預估，今年第4季蘋果可能推出高階頭戴式耳機，下半年AirPods可能升級，致伸、新日興和歌爾3家供應商浮出檯面。
蘋果深耕聲學技術應用。國外科技網站Patently Apple日前報導，蘋果布局聲學觸控檢波（acoustic touch detection）技術，結合飛時測距（time-of-flight）3D感測，以及聲學影像重建技術，可以應用在手指觸控或是觸控筆等領域。（編輯：郭萍英）1070301
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