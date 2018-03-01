MLB／怪力男雙安發威 洋基隊未來看漲NOWnews今日新聞 (2018-03-01 09:37)
洋基隊熱身賽今（1）日出戰老虎隊，洋基隊「怪力男」Giancarlo Stanton以及Aaron Judge等重砲手首次聯手出擊，結果Stanton單場3打數2安打，其中第二打席他敲出右外野二壘安打，讓人見識到他的長打實力，最終洋基雖然以6:9落敗，但洋基隊後勢看漲。
洋基隊今年加入不少新人，尤其是Brandon Drury、Gleyber Torres都有可能是未來先發二、三壘人選。
不過提到火力提升，Stanton還是首選，他首局就敲出安打，下一棒Gary Sánchez 轟出2分砲，一口氣幫助洋基隊領先。
但洋基先發投手Luis Cessa，3局受到John Hicks的3分砲砲轟逆轉，主投2局，被打4安打，失4分有3分責失。Adam Warren 中繼3局無失分好投。
Stanton4局下敲出二壘安打，可惜洋基隊火力不支援，總計他3打數2安打，儼然未來可扛住洋基隊中心打線。
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