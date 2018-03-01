▲Lamigo洪一中總教練。（圖／吳政紘攝）

日職火腿隊28日與Lamigo桃猿隊進行交流賽，雖然猿隊最終以4:6落敗，不過火腿超級新人清宮幸太郎也敲出二壘安打，他的長打能力跟技巧，也獲得洋投道恩斯、猿隊總教練洪一中讚賞。

道恩斯被日媒報導過去是大聯盟等級球員，他被問到清宮的表現，道恩斯說：「他上來時的氣勢很好，他是選秀第一指名吧，是打擊爆發力很好的打者。」

洪總則說：「清宮的打擊技巧很棒，內角球擠壓到還是被他打出去，只是要跟王柏融比較的話，兩人年紀不一樣，有點困難。」

不過的確清宮與王柏融在這次交流賽首場都掀起軒然大波，1日兩隊再度交手，就看還會不會有什麼驚人表現出現。