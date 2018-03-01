邢大使接見宏國最大咖啡連鎖集團Espresso Americano董事長Eduardo Kafati



(中央社訊息服務20180301 09:12:53)駐宏都拉斯邢大使於2月27日接見Espresso Americano董事長Eduardo Kafati及Miquel Kafati總經理，洽談該公司在台拓銷宏國咖啡及與我商合作生產咖啡罐裝飲料回銷宏國市場進展，本館葉參事長春、黃經濟副參事進盛及黃秘書子寧亦陪同在座。



邢大使對於該公司赴台拓銷宏國咖啡並設立經營據點，促進兩國雙邊貿易甚感欣慰。宏國咖啡品質優異且企業經營甚具規模，實具拓銷潛力，本館亦將協助聯繫相關台商與該公司合作，並邀請Kafati董事長赴台參加11月份台灣國際咖啡、茶酒展，及與3月中來宏採購咖啡訪團洽談，以擴大宏國咖啡輸銷台灣之成果。



該公司與我商合作在台生產瓶裝咖啡飲料回銷宏國及美洲市場計畫，刻正順利進行中，預計首批台灣產製宏國咖啡罐裝飲料將於5月份抵宏。邢大使並允協尋台商合作及協助找尋精通中西文人才以拓展台灣市場。



雙方會談順利，氣氛相當融洽。



訊息來源：外交部外館消息



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/229453.aspx