駐宏都拉斯大使邢瀛輝主持「2018微笑不滅-兒童燒燙傷防治衛教計畫」啟動儀式



(中央社訊息服務20180301 09:11:11)我國駐宏都拉斯大使邢瀛輝2月28日上午與宏國「基督教燒燙傷援助基金會」(CRISAQ) 會長Norma Ponce在宏京Víctor F. Ardon小學共同主持「2018微笑不滅-兒童燒燙傷防治衛教計畫」啟動儀式。



Ponce會長對於我政府再次協助表達謝忱，並表示該計畫上年度獲我補助之第一階段業於本年5月執行完畢，成效良好，將在既有基礎上續推動計畫第二階段。宏國衛生部與會代表對於本計畫之成果表示肯定，除感謝我政府及邢大使續提供協助，同時表示衛生部亦將配合擴大推動。



邢大使表示我國多年來協助宏國醫療衛生建設發展不遺餘力，除彰顯兩國政府及人民間之手足情誼，同時體現我國在國際人道援助及社會關懷之承諾及貢獻，期盼未來經由與我國民間醫療團體合作交流，提供宏國燒燙傷患者多元及專業醫療服務，致力於推廣防治教育，達到預防勝於治療之醫衛目標。



儀式後全體與會來賓應邀參與衛教課程，與小朋友親切互動，配合活潑生動的遊戲及教學手冊，引導學童經由互動課程學習預防燒燙傷知識。



訊息來源：駐宏都拉斯大使館



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