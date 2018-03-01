稻江大學已成為韓國各級棒球隊伍在冬季首選的海外訓練基地



(中央社訊息服務20180301 09:01:47)於嘉義縣朴子市的「稻江科技暨管理學院」在今年2月的寒假及春節期間，校園中的兩座標準比賽棒球場，仍然十分熱鬧，充滿運動活力。計有韓國的城南高中（32名棒球生）、北一高中（33名棒球生）、徽文高中（28名棒球生）以及著名的嶺東大學（40名棒球生），陸續由他們的總教練率隊來台，並專擇稻江學院的兩座棒球場，展開冬季移地訓練（上述球隊在稻江棒球場集訓長達一個月，直至2月17日才離校返國）；而目前也仍有韓國知名的職棒NC恐龍隊（約50名球員），在稻江學院進行移地訓練，預計在3月18日結訓。



近年來，稻江大學全力推展棒球發展的成效耀眼，尤其「稻江棒球隊」更受到國內外棒球界的高度聚焦，包括日本、韓國、中國大陸等各級球隊來此比賽交流，美國職棒大聯盟「紅襪隊」、「水手隊」及「紅人隊」總球探亦相繼到此參訪。稻江大學除為美國職棒大聯盟（MLB）青棒暑假訓練營的基地之外，包括韓國的高中棒球隊、大學棒球隊，以及知名的LG職業棒球隊等，近幾年亦都特別指定及選擇台灣的稻江大學，作為他們球隊在冬季時期的海外移地訓練基地。



位於嘉南平原地區的稻江大學，距離嘉義高鐵車站只有5分鐘車程，從台北搭乘高鐵到學校也只需1小時30分，交通十分便利。尤其南台灣溫暖的冬陽及氣候，最適合棒球發展、棒球冬季訓練。再加上稻江大學的校園廣闊，具有舒適的學生住宿空間，餐廳、交誼廳、咖啡廳、體能訓練室、室內打擊場，以及各項標準化的棒球設施，更有稻江棒球隊優秀教練的專業技術指導，一整年都是國內外的少棒、青少棒、青棒、成棒，以及職業棒球等各級隊伍，前來此地進行棒球訓練的好時機、好地點！



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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