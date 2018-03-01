稻江大學已成為韓國各級棒球隊伍在冬季首選的海外訓練基地中央社 (2018-03-01 09:02)
稻江大學已成為韓國各級棒球隊伍在冬季首選的海外訓練基地
(中央社訊息服務20180301 09:01:47)於嘉義縣朴子市的「稻江科技暨管理學院」在今年2月的寒假及春節期間，校園中的兩座標準比賽棒球場，仍然十分熱鬧，充滿運動活力。計有韓國的城南高中（32名棒球生）、北一高中（33名棒球生）、徽文高中（28名棒球生）以及著名的嶺東大學（40名棒球生），陸續由他們的總教練率隊來台，並專擇稻江學院的兩座棒球場，展開冬季移地訓練（上述球隊在稻江棒球場集訓長達一個月，直至2月17日才離校返國）；而目前也仍有韓國知名的職棒NC恐龍隊（約50名球員），在稻江學院進行移地訓練，預計在3月18日結訓。
近年來，稻江大學全力推展棒球發展的成效耀眼，尤其「稻江棒球隊」更受到國內外棒球界的高度聚焦，包括日本、韓國、中國大陸等各級球隊來此比賽交流，美國職棒大聯盟「紅襪隊」、「水手隊」及「紅人隊」總球探亦相繼到此參訪。稻江大學除為美國職棒大聯盟（MLB）青棒暑假訓練營的基地之外，包括韓國的高中棒球隊、大學棒球隊，以及知名的LG職業棒球隊等，近幾年亦都特別指定及選擇台灣的稻江大學，作為他們球隊在冬季時期的海外移地訓練基地。
位於嘉南平原地區的稻江大學，距離嘉義高鐵車站只有5分鐘車程，從台北搭乘高鐵到學校也只需1小時30分，交通十分便利。尤其南台灣溫暖的冬陽及氣候，最適合棒球發展、棒球冬季訓練。再加上稻江大學的校園廣闊，具有舒適的學生住宿空間，餐廳、交誼廳、咖啡廳、體能訓練室、室內打擊場，以及各項標準化的棒球設施，更有稻江棒球隊優秀教練的專業技術指導，一整年都是國內外的少棒、青少棒、青棒、成棒，以及職業棒球等各級隊伍，前來此地進行棒球訓練的好時機、好地點！
訊息來源：稻江科技暨管理學院
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