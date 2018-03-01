日姐妹校再添一所 義大與大阪市立大學締約



(中央社訊息服務20180301 09:10:57) 義守大學再添一姐妹校！26天日本大阪市立大學校長荒川哲男率該校國際交流辦公室成員至義大，與義大校長陳振遠締結姐妹校，成為義大第一個位處日本大阪的姐妹校。



「アモズグゾ（kon ni chi wa）！」陳振遠校長盡地主之誼，以日文的「你好」做為開場歡迎大阪市立大學來訪，荒川哲男也用中文說「你好」向在場義大師生問好，對義大擁有義联集團資源，校園周邊即有商城、樂園感到相當驚喜，雙方對於未來合作抱持高度期待；簽約現場「應用日語學系」主任李守愛帶領該系學生與大阪市立大學師長相見歡，「國際及兩岸事務處」處長吳岱栖也出席致意。



大阪市立大學是大阪第一所大學，定位為城市型大學，秉持讓城市更加美好的理念，扎根地域研究，校園環境佳，四季景色怡然，曾獲諾貝爾獎的物理學家南部陽一郎、生理或醫學獎得主山中伸彌都曾在該校教學或求學；義大有義联集團支持，為南部唯一私立綜合型大學，連續三年榮登英國倫敦《泰晤士報》世界最佳大學行列，去年也獲莫斯科RUR世界最佳大學殊榮，推動國際化不遺餘力。



訊息來源：義守大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/229450.aspx