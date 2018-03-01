駐哥倫比亞代表處拜會波哥大San Buenaventura大學並舉辦臺灣獎學金講座中央社 (2018-03-01 09:00)
駐哥倫比亞代表處拜會波哥大San Buenaventura大學並舉辦臺灣獎學金講座
(中央社訊息服務20180301 09:09:03)駐哥倫比亞代表處副參事李淑慧與秘書曾永銳於本年2月27日上午拜會哥國知名之San Buenaventura大學並舉辦臺灣獎學金講座。
李副參事一行首先與San Buenaventura大學國際長Eva García 女士會晤，就我政府提供哥國學子獎學金、學人獎助金、該校未來與我大學進行跨校交流及與代表處學術合作方向交換意見並參觀校園。嗣進行「臺灣獎學金」、「華語文獎學金」及「國合會高等人力培訓外籍生獎學金」說明講座，哥國學子對臺灣國情及獎學金資訊均表達濃厚興趣，互動熱烈，頗獲宣達效果。
訊息來源：外交部外館消息
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/229449.aspx
關鍵字：
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
思薇爾 丁字褲．思薇爾 蕾絲 內衣．思薇爾 胭脂．思薇爾 軟鋼圈．思薇爾 珠光粉．思薇爾泳裝 SWEAR．思薇爾 生理褲．思薇爾 比基尼．思薇爾 城市．思薇爾 平口褲．思薇爾 泳裝 SWEAR．思薇爾 睡衣．思薇爾 背心．思薇爾 緞帶．思薇爾 Bra．思薇爾 二件式泳裝．思薇爾 小褲．思薇爾 高腰．思薇爾 丁香．思薇爾 短褲．思薇爾 泳衣．思薇爾 條紋．思薇爾 連身褲．思薇爾 內衣 無痕．內衣 黑色 思薇爾．思薇爾城市律動．思薇爾 馬甲．思薇爾 胸罩．思薇爾 中腰．思薇爾泳裝
- 【Cherish Diamond】-秘密-八心八箭完美車工天然10分美鑽項
- (海T)Narciso Rodriguez 同名經典女香淡香精 100ml Tester
- 【丹麥SCANPAN】IQ系列單柄湯鍋20CM(附蓋/適用電磁爐)
- CASA卡莎 柏森德5尺拉門衣櫥/衣櫃
- 【范登伯格】安迪明快天然羊毛織造進口地毯.倍感厚實舒適-2
- netis (ST3126) 16埠機架式Giga乙太網路交換器
- 【SINA COVA】老船長休閒皮帶(SC 2240-3)
- 【100%日本製造】FOREVER鋒愛華中砧板輕便折刀組(藍)
- Anna Lou Of London 倫敦品牌 優雅字墜 銀項鍊 Happy
- Vnice 維娜斯A4 專業型鐵殼護貝機SC-230
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》