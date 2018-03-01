駐哥倫比亞代表處拜會波哥大San Buenaventura大學並舉辦臺灣獎學金講座



(中央社訊息服務20180301 09:09:03)駐哥倫比亞代表處副參事李淑慧與秘書曾永銳於本年2月27日上午拜會哥國知名之San Buenaventura大學並舉辦臺灣獎學金講座。



李副參事一行首先與San Buenaventura大學國際長Eva García 女士會晤，就我政府提供哥國學子獎學金、學人獎助金、該校未來與我大學進行跨校交流及與代表處學術合作方向交換意見並參觀校園。嗣進行「臺灣獎學金」、「華語文獎學金」及「國合會高等人力培訓外籍生獎學金」說明講座，哥國學子對臺灣國情及獎學金資訊均表達濃厚興趣，互動熱烈，頗獲宣達效果。



訊息來源：外交部外館消息



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