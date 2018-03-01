駐巴拉圭俞大使大㵢夫婦轄訪巴國西北部Boquerón省Filadelfia市中央社 (2018-03-01 08:57)
駐巴拉圭俞大使大㵢夫婦轄訪巴國西北部Boquerón省Filadelfia市
(中央社訊息服務20180301 09:05:39)駐巴拉圭俞大使大㵢夫婦本月22日至23日偕駐館相關同仁及巴國留臺校友會主要幹部訪視巴國西北部Boquerón省Filadelfia市，期間曾拜會Filadelfia市市長Holger Bergen及Boquerón省省長Edwin Pauls，並在省政府圖書館捐贈60套學童書包及文具組，由省長代表受贈並轉致俞大使前曾訪視該省北部Pozo Hondo市之小學。
為使巴國全國各省學子都能受惠於我國提供巴拉圭之獎學金，俞大使於23日上午在Boquerón省省立高中與省長Edwin Pauls、省議長Harold Giesbrecht、該省眾議員Cornelius Sawatzky等主持赴臺留學各類獎學金之說明會。
俞大使稍後也藉由與B省Fernheim、Neuland及Chortitzer等三大合作董事長午餐敘之機會，宣傳臺巴兩國去年7月12日簽署，且即將於本月28日生效之「臺巴經濟合作協定」，以鼓勵該三大合作社善用該協定增加出口其生產之牛肉及奶粉至臺灣，進一步強化兩國經貿關係。
訊息來源：外交部外館消息
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