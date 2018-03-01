駐巴拉圭大使館俞大使大㵢夫婦赴波格隆(Boquerón)省會費拉達菲亞(Filadefia)市辦理留學臺灣說明會



(中央社訊息服務20180301 09:05:33)駐巴拉圭俞大使大㵢夫婦於本月23日上午偕劉秘書姵君、陳鈺林秘書於波格隆(Boquerón)省會費拉達菲亞(Filadefia)市辦理留學臺灣說明會，當地高中生出席踴躍，波格隆(Boquerón)省省長Edwin Pauls、教育局官員及80位師生出席與會。



Pauls省長表示非常感謝本館遠到當地並提供本年各項獎學金訊息，為當地青年學子海外留學之一大機會；俞大使致詞時說明臺巴2國關係密切，各項合作持續進行發展，留臺各項獎學金名額本年增加至55名，請同學把握機會申請赴臺留學。駐館陳鈺林秘書及留臺校友會會長Julio Arrúa先後進行留學臺灣與各項獎學金說明暨留臺經驗分享，現場學子問答踴躍，詢問各方面留臺生活與就學細節並積極準備報名事宜，活動圓滿順利成功。



訊息來源：外交部外館消息



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