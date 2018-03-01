（中央社記者鍾榮峰台北1日電）蘋果在Apple Watch充電設計傳新花樣。外媒報導，蘋果不僅針對Apple Watch設計充電盒，也針對手環設計充電裝置。



國外科技網站9To5Mac和Appleinsider報導，一項專利顯示，蘋果針對Apple Watch設計一套充電盒，可讓Apple Watch不使用時放進盒子內，同時進行充電。



若類似Apple Watch或是穿戴裝置的手環、內建具備特殊功能的電子元件，例如電路、感測器、電池等，報導指出，相關充電盒設計也可以讓電子裝置的手環進行充電。



蘋果想在Apple Watch的錶帶搞新花樣。國外科技網站Patently Apple去年底報導，一項專利技術內容顯示，蘋果布局可應用在未來Apple Watch錶帶的智慧織品，透過結合電路元件的智慧織布，未來Apple Watch錶帶可以具備感測和控制按鍵等功能。



相關錶帶設計可規劃具有觸控感測功能的電路元件，可在智慧織布內建可傳導的感測電路，除能應用在電源按鍵設計外，還可以應用在電話按件控制、音量控制、主畫面控制等。



蘋果Apple Watch心率檢測技術傳不斷升級。外媒先前報導，蘋果在心率優化器（heart path optimizer）技術上有新進展，在智慧手錶背面設計光體積量測PPG（photo-plethysmogram）感測功能，可多次偵測使用者的心率。（編輯：林興盟）1070301