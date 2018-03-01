中華職棒／搶看大王敲安 3大聯盟球探現場觀察NOWnews今日新聞 (2018-03-01 09:22)
日職火腿隊28日跟台灣Lamigo桃猿隊進行交流戰，雖然最後火腿以6:4收下勝利，但猿隊外野手「大王」王柏融單場雙安表現，也讓現場大聯盟球探蠢蠢欲動。
共有費城人隊、紅襪隊、遊騎兵隊等球探到場視察，尤其是費城人隊大慈彌功擔任太平洋球探部門部長，他也就近觀察這位連2年4成以上的打者。
王柏融的表現也讓日職各球團注意，阪神、歐力士等各隊球探也都將長期觀察他的表現，甚至不惜派人來台，「大王旋風」即將再次席捲日職。
其實就王柏融的比賽內容來看，好球必打，並且纏鬥能力高，的確是不可多得的好打者，再加上守備上也有不錯表現，美、日球探都緊盯這位來自台灣的「大王」。
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