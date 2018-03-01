▲透過《終極一班5》看見每位演員對於角色的可塑性。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.26）

說到「終極一班」系列，應該沒有人沒聽過，無論是角色的塑造，「兵器」的取名，亦或是裡頭各個綠葉人物的幫襯，都讓人印象深刻，有時候一看便停不下來，而《終極一班5》這次領軍一班的不是汪大東，不是雷婷，而是由男團SpeXial的成員Evan飾演的藍斯洛，又會迸出怎麼樣的新滋味呢？

Evan第一個出演的終極系列角色是《終極三國》的趙雲，這一次在《終極一班5》直接晉升為「老大」藍斯洛，角色嚴肅又不苟言笑，對他來說是個挑戰，在著墨角色時，他一方面很懊惱，一方面又想呈現「不一樣」，「大東是幽默，雷婷酷帥又有少女的樣子，所以我一直研究劇本要怎麼不一樣。」

首度挑戰男一號，他坦言很有壓力，因為不知道能不能扛起責任。「我有跟沛慈討論過，因為我不知道怎麼表現老大的樣子，她有給我意見，也告訴我不要放棄。」Evan提到真的很榮幸能夠加入這個10幾年來的大家庭，「很多粉絲因為終極知道我們，希望也能透過《終極一班5》來更認識我。」還好在《終極一班5》Evan的表現超出預期的好，甚至可以說是每當「藍斯洛」一出現，都氣場強大到使人心生畏懼，的確有「老大」的架勢。

▲Evan在《終極一班5》飾演「老大」藍斯洛，他坦言這個角色讓他非常有壓力。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.26）

飾演裘球的文雨非，一出現在終極一班中，就以可愛的外表、萌萌的個性吸引了許多人的目光，看似對於角色駕輕就熟，但其實要在同樣的角色中，呈現角色的成長與不同是最難的。在《終極一班5》劇情中，「裘球」將會走上魔化，在角色的揣摩上，她笑說是靠著揣摩牧師傳講聖經的模樣，再加上玩笑的方式來演繹。這次遠赴上海拍攝4個月，讓文雨非印象深刻的除了「熱」以外，還是熱，「我的汗沒有停過，光是穿絲襪，就讓絲襪破了3件，我真的崩潰！」一邊說著，文雨非還做出穿褲襪的動作，搭配無奈的白眼，形容的超級生動。

▲第一次離家4個月到上海拍攝，文雨非笑說一個人在上海房間都會覺得空氣很安靜，不太習慣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.26）

這時Evan對於天氣熱也很有同感，不斷的點著頭，哀怨地接話：「我也是曬到皮膚超黑，一有空擋就敷面膜。」他還自爆，原本燈光師其實不用特在白天時打光，但是只要照到他，就必須「辛苦一點」的程度，誠懇的語氣加上無奈的表情，不知道為什麼在Evan身上就是有特殊的「笑果」，逗得一旁的眾人全都笑出聲來。

而且在劇中，每一個打、踢、摔都是來真的，沒有借位，也讓Evan身上多處掛彩，肋骨更因為吊鋼絲吊太久都是瘀青，指節甚至還因為沒打準而腫起來，又剛好劇情安排是藍斯洛與妹妹的出場鏡頭，為了不耽誤拍攝日程，他忍痛讓受傷處自己復原，聽得讓人超心疼，沒想到Evan的下一句卻是：「結果大家沒有戲份時，就都跑去迪士尼。」獨留他一人拍戲。要說那語氣有多哀怨就有多哀怨，似乎都能看見Evan的內心正在角落畫圈圈。

▲Evan打戲都是來真的，身上掛彩無數。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.26）

「終極一班」系列中，讓人不得不提、甚至可以說絕對無法缺的綠葉角色－金寶三，每一季都能見到他的身影，無論是在轉換劇中氣氛時，或是緊張時刻，都少不了他，而大家也都能叫出他劇裡的名字，沒錯，他是張皓明！總共出演了5季的「終極一班」，不僅看見其他角色的成長，也見證了「金寶三」的可塑性，談起角色他說：「其實演起來心境很不一樣，演到結婚、生小孩，我都已經45歲了！」常常會在劇情中加入時下超流行的哏，私底下的他下足了功夫。

其實從歷屆的「金寶三」來看，雖然都是一樣的浮誇，但是很多時候，一個眼神、一個動作，都能看出「金寶三」在每一季中，都有那麼點不一樣，而那麼一點一點的成長，都是張皓明在大家目光看不見的背後，一點一滴不斷累積自己而成，不斷嘗試，推著自己前進，他謙虛的說：「很多演員都很有內涵，這是我還在學習的地方。」這次出演印象最深刻的是一幕是劇中的奶奶生病，其實張皓明的外婆剛過世2年，因此讓他感觸非常多，心情激動到跑去廁所崩潰痛哭，完全投入到情緒裡。

▲在「終極一班」系列不可缺少的配角金寶三由張皓明飾演，對於角色下了很多功夫。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.26）

張皓明演「金寶三」讓觀眾對他的印象始終停留在「好笑、浮誇、被打」等活潑印象裡，但他非常想突破，打破設限，「我的目標是演不同的角色，把其他角色演得好才是厲害！」最想挑戰的角色是單親爸爸，「單親爸爸的心路歷程很值得探討，小孩子的教育問題也很值得深思。」

Evan也接口笑說「藍斯洛」因為太高冷又要認真，其實蠻有壓力，他比較想要搞笑，這就是為什麼劇情會安排幻想系來滿足他，既然聊到想搞笑，索性記者立刻請他說冷笑話，他先是震驚的說：「你確定？」隨後便開始講起冷笑話，「有個男生到超市買了蘋果、香蕉和3顆蛋，去櫃檯結帳的時候，店員問了他：『你是不是單身？』男生很驚奇，所以反問：『你怎麼知道！？』店員回：『因為你長得醜。』」當下全場靜默3秒，只感覺到空氣凝結。Evan隨即提高聲音說：「好的～謝謝！」並做出鞠躬的模樣，身旁的文雨非大笑出聲：「他尷尬的樣子很好笑！」

▲《終極一班5》演員張皓明（左起）、Evan、文雨非在現場笑鬧成一片，看得出感情非常好。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.26）

對於角色上的連結，Evan自白與「藍斯洛」都是不笑就會被誤認是心情不好，還有自我要求很高，答應的事情就會想要給別人一個交代，接著他直白說：「跟角色最大的差別，就是藍斯洛喜歡當老大，而我是能不要扛這個責任就不要，有點懶。不想理這樣的東西。」文雨非對於這次的「裘球」角色更加有感，收起嘻嘻哈哈的笑容，她認真的描述，「裘球會魔化，讓這個角色比較有厚度，以前看到的裘球都是樂觀開朗，可是畢竟是人多多少少會有負面情緒，在演這樣的情緒，可以讓大家看到不同的我，是一種釋放，也想傳遞給大家一個訊息：『會有負面情緒的人是正常的。』」

▲張皓明（左起）、文雨非、Evan都想透過這次的演出，讓觀眾看見不一樣的他們。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.26）