（中央社記者郭朝河吉隆坡1日專電）配合第二屆馬來西亞國際電影節舉行，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處28日晚間舉行「台灣電影之夜」，邀請台灣電影從業人員與馬來西亞的電影從業者共襄盛舉，場面熱鬧。



第二屆馬來西亞國際電影節今年除將張艾嘉執導的「相愛相親」列為開幕片外，還邀請4部台灣電影參展，包括「大佛普拉斯」、「血觀音」、「上岸的魚」及「強尼•凱克」。



其中電影節所設的「金環獎」，「大佛普拉斯」入圍6項，「強尼•凱克」入圍2項。



另外，國際電影節還特別新增「台灣製作」放映類別，除了播放「上岸的魚」及「強尼•凱克」，讓馬來西亞觀眾可了解台灣的電影文化外，也會舉辦講座會，讓台灣電影人分享拍片過程。



「台灣電影之夜」出席者包括影展評審之一的台灣製片人李烈、「大佛普拉斯」監製葉如芬、「強尼•凱克」攝影姚宏易、「上岸的魚」導演賴國安、與「強尼•凱克」演員黃遠等人。



駐馬來西亞台北經濟文化辦事處文化組組長周蓓姬表示，希望透過與馬來西亞國際電影節的合作，增進馬來西亞觀眾對台灣電影的認識，還能促進雙邊文化交流，探索未來合作方式，為華語電影發展注入力量。



葉如芬透露，這是繼去年後再度參與馬來西亞國際電影節，覺得這個影展變得更加成熟，而且今年有更多台灣電影參與，希望未來能再與馬來西亞交流，以開創更多好看的華語電影。



入圍男配角的黃遠表示，這次依舊以平常心看待，因為當初拍片目的並非為了得獎，反而強調目前仍享受演戲帶來的滿足感。（編輯：陳亦偉）1070301