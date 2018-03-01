張鈞甯穿著Versace 2018春夏新裝參加電影<<閨蜜2>>北京發布會Wow!NEWS新聞網 (2018-03-01 01:35)
台灣知名女星張鈞甯穿著Versace 2018春夏新裝，於昨日參加電影<<閨蜜2>>北京發布會。
她以Versace黑色不對稱金屬釦裝飾外套搭配合身長褲與金屬裝飾高跟鞋，完美詮釋Versace春夏女裝的帥氣性感。
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