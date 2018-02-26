防祝融吞噬 消防隊入鄰里宣導防火觀念台灣好新聞報 (2018-02-26 00:09)
地方中心／基隆報導
為預防火災及防範意外事故發生，基隆市消防局中正分隊於107年02月23日至中正路613巷一帶居家訪視防火宣導，由隊員曾昕華、蘇祐億及義消婦女宣導中隊4名共6名前往實施居家訪視。
中正分隊表示，藉由居家訪視讓民眾了解居家防火及防災觀念，配合里、鄰長深入民宅，以針對火災發生因子、避難逃生障礙及災害應變等事項做訪視宣導內容如下:
1.用火、用電的各項防火知識說明。
2.指導村民製作逃生避難圖，鼓勵民眾定期演練，並定期實施家庭逃生計畫。
3.定期檢查液化石油氣鋼瓶是否逾期及外觀是否受損。
4.使用燃氣熱水器時，應注意場所通風狀況，並必須委請合格的技術士安裝熱水器應為之。
5.居家三寶:滅火器、緊及照明燈及住宅用火災警報器之宣導。
中正分隊盼提升全民消防觀念，達成零災害的目標。希望藉由此次宣導活動，加強民眾災害應變知識，事故發生時能有適當正確防火防災觀念及作為。
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