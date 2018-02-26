地方中心／基隆報導

國光客運基隆站陪伴基隆市民走過半個世紀，基隆市政府為配合整體都市規劃，將在臨時站完工後拆除舊站體，市府特別籌畫一系列懷舊活動，日前更以「辦桌」方式邀請國光客運老職員、老厝邊及在地耆老等相聚一起話當年。

懷舊活動除了林右昌市長夫婦之外，包括立委蔡適應及國光客運副董事長王應傑等人也都應邀出席，林市長特別感謝國光客運公司配合興建臨時站，等到臨時站完工後就會將舊站體拆除，讓忠一路銜接中山一路，緊接著城際轉運站也將在今年3、4月間動工，預計2年半完工，屆時將讓市民朋友看到嶄新的基隆市風貌。

國光客運基隆站還表示，在國光客運站等車可以說是所有基隆人的共同回憶，舊站雖然面臨拆除，但是市政府已透過一系列的懷舊活動，讓民眾以溫馨的方式留下回憶並迎接國光客運搬新家，還特別在國光客運站內辦桌，記錄下國光客運老職員及老厝邊們回憶點滴。

國光客運基隆站也指出，在他讀大學、研究所時，一直都是搭乘國光客運去學校，包括與太太交往的過程，因此留下很多甜蜜的回憶，現在國光客運就要搬家，市府會把這樣的場景留在所有基隆人的心中，等到新的城際轉運站完工，相信就會成為新的地標，也會創造更多讓人懷念、充滿感情的故事。

國光客運基隆站長陳桂子與多位現任及退休員工、東大診所院長呂英世、慶安宮主委童永、文昌里長王明清、文安里長李隆進，甚至鄰近的三姐妹熱炒、遠東蚵仔煎等店家都應邀出席，大家聊起過往與國光客運站有關的生活點滴，彷彿穿越時空，往日場景歷歷在目。

主辦單位文化局為營造懷舊及迎新氛圍，除了辦桌場地特別選在國光客運站外，每道菜色更是別出心裁，以基隆在地的小卷燒、現撈漁貨等特色食材，以西餐的方式呈現，透過藝術與創意的手法，讓與會人員無不耳目一新；最後以「食來運轉」及「魚躍隆門」兩道菜，感謝國光客運站對基隆的交通貢獻，也象徵舊站功成身退，基隆即將要迎接更好的轉運站，為整個活動畫下完美句點。