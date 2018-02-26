地方中心／苗栗報導

客家深度文化體驗暨環境規畫後生添手團增設的獅潭駐地工作站，2月26日在義民廟揭牌成立，除提供旅遊諮詢、行銷在地農特產等服務，並與生態農園等業者合作提供4條深度旅遊路線，讓遊客體驗當地文化、產業。 設在苗栗獅潭鄉義民廟的駐地工作站，是客家深度文化體驗暨環境規畫後生添手團駐地三灣鄉銅境村的新安工坊向外衍生串聯的實驗場所，至6月30日每周四、周五上午9時至下午6時，提供獅潭、三灣深度文化旅遊諮詢服務，並行銷在地農特產，希望藉由青年團隊的進駐，帶動台3線客庄的活力，也是縣府為爭取成立獅潭後生添手團的前哨戰。

獅潭駐地工作站且與當地泉明生態教育蠶業農場、仙山生態農園、假日休閒農場及藍色小屋合作，並邀請風尚旅行社魏兆廷老師協助打造「繞山花行腳─藍色小屋、仙山生態教育農園」、「獵遊蠶豆茶」、「漫步在地情」、「薪柑寶貝銅遊趣」4條深度旅遊路線，結合三灣銅鏡社區大碗泡茶、桔品ＤＩＹ、探索小銅鑼圈紅磚古厝街區，導入三灣、獅潭鄉客庄聚落文化、產業，讓遊客體驗在地特色。

該駐地工作站今天由苗栗副縣長鄧桂菊、縣議員鍾福貴、陳春暖、獅潭鄉長謝春梅、鄉代會主席詹桶生、鄉農會總幹事黃煥祥及獅潭鄉新店、竹木、三灣鄉銅鏡、永和社區發展協會理事長等人在豐林國小的戰鼓聲中共同揭牌成立。

副縣長鄧桂菊指出，建置獅潭鄉駐地工作站做為三灣、獅潭旅遊諮詢的平台，除結合地方社區與青年公民會議的成果，創造獅潭鄉台3線深度文化旅遊，營造慢食、慢活、漫遊的休閒環境，並期望以青年的創意帶動社區居民共同為苗栗客庄文化傳承與發展努力。

縣府文化觀光局副局長詹彩蘋表示，設立獅潭工作站是為爭取獅潭後生添手團暖身，期望串聯在地居民、民間組織、學校、社區共同規畫辦理「大樹下來尞」、「廟埕來講古」、「風土餐桌-慢食活動」、「發現古道-慢遊台3線」等活動，並建立社區劇場傳承在地客家戲曲，推廣客家在地精神。