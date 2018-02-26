北市計程車駕駛免費健康檢查 3月1日起受理報名台灣好新聞報 (2018-02-26 17:11)
地方中心／台北報導
為照顧臺北市計程車駕駛朋友的健康，提供市民安全之計程車服務，107年臺北市計程車駕駛人免費健康檢查，自3月1日起開始受理報名，報名時間至10月31日止，凡設籍臺北市且領有有效職業駕照、執業登記證之計程車駕駛人皆可參加，名額有限，請駕駛朋友踴躍報名。
臺北市公共運輸處表示，由於計程車駕駛朋友工作時間較長，生活作息較不固定且缺乏運動，因此健康容易出毛病，根據106年的檢查報告顯示，大部分駕駛常有腰椎異常、脂肪肝、心血管方面等問題，透過這項免費健檢服務能夠讓駕駛及早發現身體方面的警訊，有助於後續的追蹤及治療，對乘客搭車安全也更有保障。今年辦理檢查之醫院包括博仁綜合醫院、宏恩綜合醫院、中心綜合醫院、恩樺醫院等4家，欲參加免費健檢的駕駛朋友，可持國民身分證正本(設籍臺北市)、職業駕駛執照及計程車駕駛人執業登記證，至臺北市各計程車服務站、相關計程車公(工)會等地點擇一報名。
另公運處於本市計程車服務站持續提供免費法律諮詢服務及複合式(三高及癌症)健康篩檢服務，詳細時間及地點請洽各計程車服務站及計程車公(工)會。
最後公運處也呼籲計程車駕駛朋友，除了定期的健康檢查之外，平時更要加強身體保健，注重均衡飲食及維持適度的運動，為打拼生活累積更雄厚的本錢。
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