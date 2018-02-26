記者萬世璉／新竹報導

農曆正月初九「天公生」，新竹市天公壇當天湧進許多信眾前往向玉皇大帝祝壽；國民黨新竹市長參選人許明財在初九這天也特地來到天公壇祝壽外，也在玉皇大帝面前宣誓，如果當選新竹市長一定續發老人年金。

前市長許明財，在擔任新竹市長期間由於市府財政困難，減發1000-1500元的老人年金；在2014年市長選舉敗選後，許明財對於減發老人年金一事惦記在心頭，藉由新竹市長參選人的身分，在「天公祖」面前宣誓，並請「天公祖」做證。

許明財表示，2018贏回新竹市而重返執政時，除了不再有任何理由減發「老人年金」外，並承諾擴大照顧長輩，將98年到106年設籍新竹市，卻沒被政府照顧的長輩，全部納入敬老津貼發放範圍。