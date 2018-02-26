樂活公園野餐捐書趣 做愛心送野餐墊台灣好新聞報 (2018-02-26 17:27)
地方中心／台北報導
春節期間，樂活公園櫻花花開正盛，民眾都把握時機前來賞花，春節過後也不寂寞，假日系列活動也將陸續展開，2月28日舉辦樂活野餐捐書趣，讓您做公益還能獲得限量樂活野餐墊。
公園處表示，東湖樂活公園旁內溝溪沿岸，經過櫻花志工們的努力，使樂活公園成為知名賞櫻景點，加上公園處裝設投射燈光，讓民眾們無論是白天或晚上皆可觀賞不同風情的櫻花。目前第一區寒櫻已經開始長出綠葉，但第二區八重櫻開得正盛，值得前來一遊。而樂活公園有大片綠茵草皮，也有好玩的兒童遊具，常吸引一家大小前來公園同樂野餐，今年公園處特別與陽光社會福利基金會合作，於2月28日（三）舉辦樂活野餐捐書趣活動，讓民眾來公園野餐賞，也能將好書分享給更多需要的朋友！
公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，只要於活動當天攜帶兩本200頁以上的書籍，並寫下一句祝福的話，即可獲得限量樂活野餐墊（詳細活動辦法已公佈於內湖樂活夜櫻季粉絲專頁）！民眾除了到樂活公園野餐休憩之外，也安排街頭藝人到現場表演，邀請視覺藝術家特色裝扮外，另外還有魔術等特殊技藝演出，歡迎民眾一起體驗同樂。
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