記者袁庭堯／高雄報導

為改善大專院校學生騎乘機車肇事率偏高的情形，市府交通局與國立高雄餐旅大學合作，自2月26日開學日起，規劃紅1B公車採用跳蛙方式，直捷往返校內與小港轉運站(捷運小港站)之間，由原來約20分鐘車程縮短為12分鐘，成為學生的最愛；交通局希望藉由更便捷的公共運輸，鼓勵全校師生搭乘公車，減少騎乘機車人數，降低交通事故及傷亡情形，維護師生通學的交通安全。

高雄市首次採用跳蛙式公車的啟用儀式26日在高餐大校園內舉行，交通局長陳勁甫、國立高雄餐旅大學校長林玥秀及學校師生近50人與會。王同學說「好棒吔！一下子可以省下快10分鐘，而且直達校園內，安全又方便，我們班同學都已經說好要一起來搭」。

交通局長陳勁甫表示，紅1B公車自校內行政大樓前發車，行經後門「學明社區」站，提供宿舍區學生接駁服務後，即前往「小港捷運站」，減少原公車繞駛社區路線及免去塞車情形；配合學生通學及返回宿舍需求闢駛平日11車次，假日9車次的直達車次，尖峰時段僅需12分鐘，非常快速且安全。

陳勁甫進一步說明，紅1B原行駛路線由高餐大出發到小港轉運站需停靠22站，採跳蛙式只需停靠8站，行駛時間由原18-20分鐘縮短12分鐘，相信會成為學生上下學最便捷交通工具。

國立高雄餐旅大學校長林玥秀指出，跳蛙式公車對該校師生而言是項利多；透過紅1跳蛙公車的啟用，可便利全校師生到小港轉運站轉乘捷運及其他路線公車，不僅可以減少機車事故的發生率，亦可以節能減碳又環保，可謂一舉數得。非常感謝高雄市政府交通局此次在高餐大與小港轉運站之間新闢紅1跳蛙公車，嘉惠該校師生與在地居民。

交通局表示，提昇高雄市公共運輸服務品質，提供學校優質公共運輸服務，是該局一直以來的致力目標。東南客運紅1B公車停靠站少、路線直捷，歡迎高雄餐旅大學、附中師生及附近社區居民多加利用搭乘，讓搭公車輕鬆無壓力。