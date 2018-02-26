記者吳順永／台南報導

「登高府城‧為愛出發」公益登高賽，由遠東集團與香格里拉台南遠東國際大飯店主辦、成大醫院協辦，將於4月15日再度於台南第一高樓－香格里拉台南遠東國際大飯店登場。

2/26舉辦賽前記者會，張政源副市長、觀光旅遊局王時思局長、社會局劉淑惠局長、成大醫院趙庭興主任秘書、台南家扶中心代表與熱情贊助企業。

飯店總經理凱德曼(Ross Miles-Cadman)陪同之下，共同宣佈賽事正式邁入第4屆，報名所得扣除支出後將全數捐贈予台南家扶中心，邀請民眾挑戰自我為公益而跑。即日起至3月15日，可至活動官網http://bit.ly/2018VR線上報名，敬請把握機會。

賽事組別「男子個人組」、「女子個人組」以及「團體組」，報名費個人參賽組每人新台幣600元，團體組每組十人新台幣6,000元。今年，特別增設「親子趣味三人組」報名費1,000元，每隊由至少1位成人配帶晶片，帶滿5歲未滿15歲之孩童參賽，邀請爸爸媽媽帶孩子一起參賽，讓孩子從小就能參與社會關懷創造難忘家庭回憶。

所有參賽者可獲得活動紀念獎牌、紀念背心、運動伸縮杯、紀念毛巾、面膜、點心與完賽證明外；各組前三名贏家更有榮譽獎盃及超值獎勵，最大獎可獲得香格里拉台北或台南遠東飯店住宿券、自助餐券、餐飲現金抵用券及健身俱樂部使用券等豐富獎項。另外，更增設「最佳造型獎」，邀請到熱心公益的星際義工隊扮成各路超級英雄來助陣，鼓勵參賽者放膽秀自己、變裝來參賽為增添賽事豐富與趣味性，獲選最佳造型者還可獲得價值約一萬兩千元，由國泰航空贊助的香港來回機票大獎！遠東銀行卡友更可於當天獨享貴賓休息室的禮遇。

香格里拉台南遠東國際大飯店總經理凱德曼也在記者會上表示，身為紮根台南的指標性飯店之一，我們一直致力於落實企業社會責任與在地連結。活動所得及企業贊助扣除支出後，我們已捐贈超過120萬予台南家扶中心，也喚起大家對於弱勢家庭與兒童之關懷及參與，為社會注入正面影響力，更直接。