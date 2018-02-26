地方中心／台北報導

臺北市政府為響應政府能源新政策，全府跨局處全部動起來，其中市有房地屋頂閒置空間活化再利用的部份，由產業發展局自105年起至106年積極盤點及推動下，共計將完成北區及南區39處市有房地屋頂閒置空間太陽光電建置，今（26）日由臺北市政府林欽榮副市長、天母國中林美雲校長及師生們帶領大家到北區中小學最大太陽光電設置量(424.8瓩)的天母國中來趟太陽光電之旅，讓大家瞭解臺北市再生能源的相關設置，感受環境永續的重要性，邀請全民一起來加入節能創能的行列。

臺北市政府副市長林欽榮表示，為積極發展公共空間再生能源設施及打造先進節能城市，推動本市成為宜居永續的城市，北市府積極推動再生能源的使用，其中太陽光電設備的建置，率先由公部門先推行之方式，透過相關成效的展現，推廣至民間一起共同參與。建置太陽光電發電設備除了提升再生能源的發電量外，更可以降低屋頂的日曬溫度及提昇室內舒適度，天母國中就是一個最佳的太陽光電建置成果效益展現，未來北市府也將持續於各機關學校推動太陽光電發電設備設置，提昇綠色能源的使用，使台北市邁向宜居城市前進。

產業局指出，北市市有房地屋頂閒置空間太陽光電建置中，其中北區24處已於106年11月全數完工，設置容量高達4,267瓩(即4.26MW)，南區也預計107年6月前全數設置完成，預計設置容量可達2,400瓩以上，全數完成後每年發電量可供約1,700家戶一年用電量，一年可減少約3,000公噸CO2排放相當於提供8座大安森林公園碳吸附量，市府每年也可收取約300萬元的發電回饋金。

產業局表示，為積極地推廣太陽光電發電設置，追日計畫短短的三年內將本市太陽光電發電的設置量從104年的3,413瓩提升到106年的10,501瓩，預計在107年可達到12,000瓩以上的設置量，除了公部門的積極設置外，107年產業局再次提出私人設置太陽光電之補助，補助比例高達全國之冠，將提供民眾更優質的太陽光電設備建置助力，共創綠色新經濟。申請期間至107年3月1日至107年10月31日，歡迎符合申請資格之市民踴躍申請，相關資訊請密切注意產業局官網，或洽詢產業局諮詢熱線（02-2720-8889 #3009）及產業局FB粉絲專頁「台北饗樂趣」查詢。