記者黃駿騏／桃園報導

國民黨桃園市黨部新春廟宇參拜祈福之旅26日正式啟動，3位桃園市長參選人陳學聖、楊麗環、魯明哲及市議員參選人在主委楊敏盛及百餘支持者的陪同中，第一站前往中壢區仁海宮爭取支持，在充滿濃的年節快樂氣氛中，所有參選人宣示出發，全力爭取選民認同及支持。

國民黨桃園市黨部新春廟宇參拜祈福之旅，26日上午10時首先抵達中壢區仁海宮，隨後轉往平鎮區三崇宮、楊梅區錫福宮、新屋深圳玄天宮等地參拜。

一行人抵達仁海宮時，立即受到仁海宮董事長李合鑑等人的歡迎。祭祀典禮由主委楊敏盛擔任主祭，包括立委吳志揚、市長參選人陳學聖、楊麗環、魯明哲、市議員梁為超、市議員參選人莊程發、吳嘉和妻子徐文真、中常委侯佳齡及社團共百餘人參與，在莊嚴的氣氛中，完成參拜及三獻禮等儀式。

國民黨桃園市長參選人陳學聖、楊麗環、魯明哲（由左至右）參加仁海宮新春祈福參拜活動爭取大家支持。

主委楊敏盛除了祝福大家新年快樂並向天上聖母祈求國泰民安、風調雨順外，也希望鄉親在年底選戰給國民黨多多支持，讓國民黨有機會為市民服務，他也期望各參選人努力創造條件，走向勝選之路。

參拜行程中，前立委楊麗環表示，她競爭的對手絕對不是黨內同志，而是現任市長鄭文燦。拜託桃園市民幫國民黨選出真正有決心、有擔當而且有膽識敢於挑戰的人，並讓這個人出線，3人一定會在短時間內，讓民眾看出誰是最有勝選機會打贏選戰的人，提名之後，我們會全力團結打勝仗。

國民黨桃園市黨部新春祈福參拜活動於中壢仁海宮啟航。

立委陳學聖先酸民進黨政府，為什麼連衛生紙都要去搶，表示民眾生活真的很艱苦，應驗了「萬物皆漲、只有薪水不漲」。他也批評桃園市長鄭文燦「亂花錢」，建設要做，但錢不能亂花，如果我當選桃園市長，一定會審慎用錢，但福利會一樣好，建設也會做得更好。鄭文燦雖然現在民調領先，但就如打棒球一樣，不到九局下半二出局兩好三壞的最後一擊，才知道誰會勝出。

市議員魯明哲為他臨時改登記參選市長向大家表示歉意，他也說明參選原因來自3個力量，第一是議會推動的力量，他有11年在議會，有豐富的市政、議事經驗，從監督角度，能最快上手。第二來自民間的期待，希望國民黨中生代接班。第三則是民眾期待，有行政實際管理鄉鎮市公所及政府經驗的候選人出來，他會以過去的努力為範本，把經驗分享到桃園市。