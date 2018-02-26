記者陳木隆／宜蘭報導

宜蘭縣龜山島3月1日起再度開放登島觀光至11月30日止。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處2月26日會同公部門、休閒漁業團體和熱心民眾，登島淨灘，僅約200餘人、不到1小時就清出4.6公噸的垃圾，而且大多來自人為製造及丟棄，數量驚人！

參與這場淨灘活動的單位及民眾分別有：宜蘭縣政府環保局、海巡署岸巡第一總隊、頭城區漁會、賞鯨協會，以及「東北角之友」臉書粉絲團近210人，一起為龜山島海灘「大掃除」，希望重現清爽風貌，迎接遊客的到來。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長陳美秀指出，這次淨灘以清除人工海漂物為主，在將近60分鐘的時間，總計清出約4.6公噸的漂流物。其中人工垃圾1.2公噸、可回收資源1公噸、海上作業廢棄物2.4公噸。

可回收資源當中，又以寶特瓶、飲料罐等數量最多；海上作業廢棄物，包括浮球、網具、塑膠籃等，佔總重52%，浮球或網具，將作為島上環保藝術再利用。該管理處呼籲漁民，在海上作業時，切勿隨意拋棄垃圾，以維護美麗的海域環境及海洋生態。