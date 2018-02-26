記者黃駿騏／桃園報導

桃園市長鄭文燦26日上午前往亞洲･矽谷計畫執行中心桃園營運總部，出席「亞洲･矽谷智慧城鄉交流媒合會：智慧交通篇」活動，鄭市長表示，IoT物聯網應用科技很廣，包括智慧照明、智慧停車、智慧交通系統等運用，讓市民聰明使用各項交通工具。希望透過今日活動進行產業需求及相關技術的交流，連結產學研合作，未來並將推動更多產學計畫，讓桃園成為更便利的智慧城市。

鄭文燦指出，智慧交通涵蓋範圍廣泛，不只無人自駕車，也涉及許多其他領域。由於智慧交通議題興起，車用電子行業近年也逐漸蓬勃，桃園的汽車工業和零組件工業占全國一半，包括豐田、福特、三菱皆設廠於桃園，桃園也擁有最多汽車零組件製造業。許多車用電子大廠皆投入智慧交通，經過研發測試後，再進行具體應用。

各縣市皆積極推動智慧交通運用，可透過像YouBike等自行車租賃應用累積大數據，分析大眾交通使用模式。他強調，自行車租賃使用率其實非常高，屬於「最後一哩路」的交通工具，透過自行車租賃，可大幅減少小客車的依賴度。以桃園為例，市府在機場捷運沿線設置YouBike，取代公車和小客車，例如在華亞科學園區和機捷A7體育大學站之間，就大力宣導騎乘YouBike通勤；同時，桃園市YouBike系統也連結了鄰近的新北市，提供跨縣市服務，如在鶯歌、大溪兩地，租還車都可以互通。

鄭市長表示，希望進行產業需求及相關技術的交流，連結產學研合作，讓桃園成為更便利的智慧城市。

鄭文燦提到，桃園目前也正著手規劃「UCar共享電動車服務」，交通局將在今（107）年進行示範計畫，利用電動車進行點對點租借服務。初期將以重要交通節點為示範點，像是桃園國際機場、桃園火車站、中壢火車站等。同時，市府日前也與桃園機場公司合作，在桃園機場推出「桃園國際機場計程車共乘服務」，針對深夜桃園機場捷運未營運時段，以櫃臺登記方式，媒合同一條路線上的乘客進行共乘，節省乘車費用。此外，桃園擁有上千家物流業，目前貨車使用率不到70%、倉儲使用率不到50%，未來也可考慮透過相關技術，以共享方式提高貨車及倉儲使用效率。

會後鄭市長也至亞洲･矽谷計畫執行中心107年展示館參觀，並親自操作體驗「智慧生活販賣機」，他指出，未來要結合桃園市市民卡推動電子支付，並優先選擇桃園各大商圈試辦推動；今日包括國發會副主委邱俊榮、行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏、經濟部次長龔明鑫、工業局副局長楊志清、亞洲.矽谷計畫執行中心副執行長汪庭安、市府經發局長朱松偉、工策會總幹事陳家濬均一同出席活動。