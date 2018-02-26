（中央社記者楊思瑞台南26日電）男子洪當興去年7月17日到台南地方法院出庭後，在法院旁通道上開車衝撞妻子李怡慧與李妻的委任律師黃政雄致死，台南地院今天依殺人罪判處洪當興死刑，褫奪公權終身，可上訴。



判決書中指出，44歲洪當興因與妻子李怡慧感情不睦分居，並向台南地院提起訴訟請求離婚。院方排定於106年7月17日下午在家事調解室進行調解，李怡慧與委任律師黃政雄一起出席。



判決書表示，洪當興在調解離婚成立後，於當天下午3時許駕駛自用小貨車經過台南地院旁通道時，發現黃政雄與李怡慧兩人並肩步行，洪當興想起過往的婚姻生活、調解過程及子女親權行使歸屬等事，盛怒之下從兩人後方開車加速衝撞，並從兩人身體輾壓而過。



黃政雄因肋骨骨折併氣血胸，當日送醫急救仍傷重不治；李怡慧則因頭、頸、胸、腹部撞挫輾壓傷併頸椎、雙肋多處骨折、骨盆骨折、氣血胸、肝腎撕裂傷併肺葉切除及腎臟摘除等，延至去年7月19日不治。



案經台南地檢署偵結起訴，並求處極刑。台南地方法院今天依殺人罪判處洪當興死刑，褫奪公權終身，但仍可上訴。被害人家屬的4名委任律師今天到庭聽判後表示，家屬很肯定法官的判決。（編輯：卞金峰）1070226