▲64歲的曾賜啟成為第100萬人次遊客，農業處長黃碧海當場送上電動機車大禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.26）

2018花在彰化活動，結合夜間燈會在溪州公園舉行，連日來遊客絡繹不絕，26日上午開園一小時迎來第100萬人次遊客，彰化縣政府農業處黃碧海特別在入口處迎接這名百萬幸運兒，當場送上電動機車等大禮。百萬賓客是來自員林市的曾賜啟，他與太太趙麗月是溪州公園的常客，這次是第十次造訪，沒想到就得到大獎。

▲彰化縣政府舉辦「花在彰化」系列活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.26）

彰化縣政府原本預估的第100萬入園遊客會在24日誕生，沒想到受到天氣影響，幸運兒的「預產期」延遲了2天才產生。黃碧海表示，「花在彰化」系列活動，首度結合彰化燈會，將活動從農曆大年初一起到十六日、白天延伸到夜間，此舉獲得不少好評，至26日遊園人次已經破百萬，可望再度蟬連聯全國春節旅遊單一景點人氣王。

▲彰化縣政府舉辦「花在彰化」系列活動，白天延伸到夜間，好評一波接一波。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.26）

黃碧海指出，大年初一活動開辦首日天，溪州公園就湧入超過10萬名遊客，更於初三達高峰18萬人，原先預估將在農曆正月初十看好第100萬名遊客會與「天公」同日生，但不巧，前兩天年假結束，彰化地區的天候又突然轉成濕冷，以致影響到遊客的興緻，也使得這百萬幸運兒，是直到農曆大年十一才「出生」。

▲彰化縣政府舉辦「花在彰化」系列活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.26）

黃碧海說明，為正確統計人數，今年特地在入口處裝設多支人頭辨識器攝影機統計，從初一到初五，每日都有平均近15萬人次入園，26日早上近10點時百萬人次倒數60位時就已在入口處人工計數等候，約10點2分，64歲的曾賜啟正式成為第100萬人次遊客，縣府當場頒發價值3萬多元的電動機車一部。

▲彰化縣政府舉辦「花在彰化」系列活動，白天延伸到夜間，好評一波接一波。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.26）

曾賜啟表示，連續多年都會來溪州公園走春，樂見這裡維護愈來愈漂亮，不過因為身體因素，還未夜間入園賞燈會，得成為百萬遊客很幸運，因為剛好是十次來參觀，剛好十全十美，很開心有好運。

▲彰化縣政府舉辦「花在彰化」系列活動，白天延伸到夜間，好評一波接一波。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.26）