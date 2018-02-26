花在彰化喜迎百萬遊客 可望蟬連春節旅遊單一景點人氣王NOWnews今日新聞 (2018-02-26 19:46)
2018花在彰化活動，結合夜間燈會在溪州公園舉行，連日來遊客絡繹不絕，26日上午開園一小時迎來第100萬人次遊客，彰化縣政府農業處黃碧海特別在入口處迎接這名百萬幸運兒，當場送上電動機車等大禮。百萬賓客是來自員林市的曾賜啟，他與太太趙麗月是溪州公園的常客，這次是第十次造訪，沒想到就得到大獎。
▲彰化縣政府舉辦「花在彰化」系列活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.26）
彰化縣政府原本預估的第100萬入園遊客會在24日誕生，沒想到受到天氣影響，幸運兒的「預產期」延遲了2天才產生。黃碧海表示，「花在彰化」系列活動，首度結合彰化燈會，將活動從農曆大年初一起到十六日、白天延伸到夜間，此舉獲得不少好評，至26日遊園人次已經破百萬，可望再度蟬連聯全國春節旅遊單一景點人氣王。
▲彰化縣政府舉辦「花在彰化」系列活動，白天延伸到夜間，好評一波接一波。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.26）
黃碧海指出，大年初一活動開辦首日天，溪州公園就湧入超過10萬名遊客，更於初三達高峰18萬人，原先預估將在農曆正月初十看好第100萬名遊客會與「天公」同日生，但不巧，前兩天年假結束，彰化地區的天候又突然轉成濕冷，以致影響到遊客的興緻，也使得這百萬幸運兒，是直到農曆大年十一才「出生」。
▲彰化縣政府舉辦「花在彰化」系列活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.26）
黃碧海說明，為正確統計人數，今年特地在入口處裝設多支人頭辨識器攝影機統計，從初一到初五，每日都有平均近15萬人次入園，26日早上近10點時百萬人次倒數60位時就已在入口處人工計數等候，約10點2分，64歲的曾賜啟正式成為第100萬人次遊客，縣府當場頒發價值3萬多元的電動機車一部。
▲彰化縣政府舉辦「花在彰化」系列活動，白天延伸到夜間，好評一波接一波。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.26）
曾賜啟表示，連續多年都會來溪州公園走春，樂見這裡維護愈來愈漂亮，不過因為身體因素，還未夜間入園賞燈會，得成為百萬遊客很幸運，因為剛好是十次來參觀，剛好十全十美，很開心有好運。
▲彰化縣政府舉辦「花在彰化」系列活動，白天延伸到夜間，好評一波接一波。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.26）
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
富麗 有機胚芽白米．青田 有機 白米．白米 10．銀川 有機白米．統一生機 有機白米．1公斤 白米．鴨間稻 白米 3kg．鮮活白米．鴨間稻有機白米．有機白米．台糖有機白米．白米．有機 白米．富麗 白米 有機．胚芽 白米．有機 白米 2kg．三好米 白米．富麗有機胚芽白米．白米 3KG．白米 糙米．富麗有機白米．銀川 白米 2Kg．純有機白米．銀川 有機 白米．白米花．10 公斤 白米．1kg 白米．米樂銀川 白米．富麗 有機 白米．銀川 白米
「泰安櫻花季」24日開跑 警方加強周邊交通疏導管制【NOWnews今日新聞】
動物園餵猴子吃薯條 媽媽挨轟是「最壞身教」【NOWnews今日新聞】
大學學測放榜 明道中學大放異彩【大成報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》