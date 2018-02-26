報導商人稅務詐欺 斯洛伐克調查記者遇難中央廣播電台 (2018-02-26 18:21)
斯洛伐克新聞網Dennik N今天(26日)引述內政部的消息報導，一名調查報導記者周末在家遭人槍殺身亡。這名記者曾報導與執政黨有關商人的稅務詐欺案。
Dennik N指出，死者為現年27歲、Aktuality.sk新聞社的記者古斯亞克(Jan Kuciak)。他與伴侶一同在首都布拉提斯拉瓦(Bratislava)以東65公里處的威爾卡瑪恰鎮(Velka Maca)遇難。
路透社未能立即聯繫上內政部與警方，預計警方將於今天稍晚召開記者會。
古斯亞克生前為Aktuality所做的最後一篇報導於2月9日刊出，內容探討布拉提斯拉瓦一處豪華公寓大樓的稅務詐欺疑雲。
這起案件去年已在斯洛伐克引發抗議，要求內政部長卡利尼亞克(Robert Kalinak)因其與地產開發商巴斯特納克(Ben Pasternak)有商業往來而辭職下台。巴斯特納克已因涉及稅務詐欺遭到調查，不過卡利尼亞克與巴斯特納克都否認涉及不法。
自2004年加入歐盟(EU)以來，斯洛伐克景氣繁榮，生活水準大幅提升，不過許多斯洛伐克人說，他們的國家仍未能捍衛法治，特別是在懲罰貪汙方面。
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